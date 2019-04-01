دراسة: الأمريكيون أكثر شعوب العالم توترًا لهذا السبب

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كشفت استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية، أن مواطني الولايات المتحدة أكثر شعوب العالم توترًا.
الاستطلاع الذي أجري عام 2018، ونُشرت نتائجه امس، أظهر أن ثلث سكان العالم يعانون من ارتفاع في مستويات التوتر، ويأتي مواطني الولايات المتحدة في مقدمتهم.
وأوضح الاستطلاع الذي أجري في 140 دولة وضم أكثر من 151 ألف شخص، أن مستويات التوتر والغضب والقلق في الولايات المتحدة ارتفعت خلال السنوات العشرة الماضية.
وأظهر الاستطلاع أن دولة تشاد الإفريقية كانت في مقدمة دول القارة التي عاشت تجارب سلبية العام الماضي، تلتها النيجر ثم سيراليون.
بينما كانت دولة باراغواي في أمريكا اللاتينية، أكثر الدول التي عاشت تجارب إيجابية خلال العام 2018، في حين أن باقي دول أمريكا اللاتينية كانت ضمن قائمة الدول ذات التجارب السلبية.