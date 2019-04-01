أول رد عاجل على رسالة «البركاني» التي وجهها اليوم لأبناء «تعـز»

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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نفت شرطة محافظة تعز، اليوم الجمعة 26 ابريل 2019 م صحة الأنباء التي تحدثت عن مقتل أسرة بأكملها خلال المواجهات التي شهدتها المناطق الشرقية مع عناصر مسلحة تصفها بـ"الخارجة عن القانون".

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني قد تناول في رسالة لأبناء تعز، قصة تتحدث عن مقتل أسرة شخص يدعى "الوصابي" بعد أن جرى تداولها من قبل ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما اعتبرته شرطة تعز أنها قصة "ملفقة" لا أساس لها من الصحة.

وقالت إدارة عام شرطة محافظة تعز إنها تثمن اهتمام رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بالمحافظة، ومتابعته للأحداث الأخيرة فيها بمسؤولية وحرص على سلامتها وأمنها.

وعبر مصدر مسؤول في إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي عن تقديره لفاعلية مجلس النواب وعودة المؤسسة التشريعية لممارسة دورها القانوني في تمثيل الشعب ومراقبة الأداء الحكومي و تقويمه والمساهمة في تعزيز سلطات الدولة بحسب ما يخوله الدستور.

وأكد المصدر عدم صحة المعلومة الخاصة بسقوط قذيفة على منزل المواطن "الوصابي" ومقتل الأسرة بأكملها، والواردة في رسالة وجهها رئيس البرلمان لأبناء تعز وتناولان أخرى على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما لا أساس له من الصحة وتم نشرها نتاج معلومات مظللة.

واستنكرت شرطة تعز، حالة التضليل والتلفيق و تشويه الحقائق والأحداث، والعمل على تشويه صورة المحافظة و دور السلطات الشرعية والأجهزة الأمنية والعسكرية والتي ينتهجا البعض إزاء ما يجري في المحافظة.

وأكد المصدر حرص الشرطة على حياة المدنيين واتخاذها كافة التدابير الممكنة لحمايتهم، مشددا على ممارستها مهامها انطلاقا من الواجب القانوني في حفظ الأمن وتأمين حياة المواطنين، وأن الأجهزة الأمنية تبذل جهودها لفرض القانون وملاحقة المجرمين وكل ما يهدد وسلامة وأمن المجتمع.

وأضاف "أن الشرطة وبحكم صلاحياتها القانونية لن تقبل بأي حال التعدي على مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، ولن تسمح بوجود عصابات مسلحة تتمرد على سلطات الدولة .

وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل بانسجام و تكامل مع المؤسسات المحلية بالمحافظة، وبحسب توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وبحسب توجيهات قيادة الحكومة و أوامر و زير الداخلية ومحافظ المحافظة "

وجدد المصدر دعوته إلى تحري المصداقية والتأكد من الجهات الرسمية عن طبيعة الأحداث وحقيقة الوقائع، مهيبا بالجميع التعاون في حفظ السكينة العامة والأمن في عموم المحافظة.