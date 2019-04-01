ترامب يعلن عن طلب قدمه للسعودية ودول أخرى والكل «وافق عليه»

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قدم طلبا إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى وأن "الكل وافق عليه".
وقال دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية ودولا أخرى وافقت على زيادة إنتاج النفط.
وكتب ترامب، على "تويتر": "تحدثت مع السعودية وغيرها بشأن توسيع تدفق النفط. الكل موافق."
وتابع ترامب أن الضرائب في كاليفورنيا على الغازولين، تسببت في مشكلة كبيرة، وأكد ترامب حديثه مع الحكومة لتخفيضها.