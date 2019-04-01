تعز.. ما حقيقية إنسحاب كتائب «أبو العباس»من المدينة القديمة .. وإلى أين انتقلت؟

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انسحبت مجاميع مسلحة تابعة لكتائب ابو العباس اليوم الجمعة 26 ابريل 2019 م من وسط الأحياء السكنية في المدينة القديمة مساء اليوم، بعد أيام من المواجهات المستمرة بين الحملة الأمنية والمسلحين.
وكانت لجنة التهدئة برئاسة الشيخ عارف جامل وبمبادرة من مستشار قائد المحور العميد عبده فرحان وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي العميد عدنان رزيق، قد توصلت لاتفاق قضى بمغادرة مجاميع كتائب ابو العباس إلى مسرح عملياتها في الكدحة، وتسليم المطلوبين أمنيا.
وبدأت كتائب ابو العباس مغادرة المدينة القديم والانتقال للكدحة رفقة أطقم اللواء الخامس حرس رئاسي والقوات الخاصة، بعد مغرب اليوم، وذلك حسب ما ذكرته "شبكة تعز الإخبارية".
من جانبها أكدت إدارة عام شرطة محافظة تعز في بلاغ لها نشره مركز الإعلام الأمني حرصها على حفظ الأمن والاستقرار والتزامها بواجبها القانوني والوطني، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات الضامنة لحفظ أمن المواطن وحماية حقوقه وممتلكاته.
وقالت شرطة محافظة تعز أنها ستسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لتأمين أرواح وممتلكات المواطنين ومنع وقوع أي تجاوز أو اعتداء على حقوقهم وممتلكاتهم.