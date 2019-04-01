السفارة الامريكية في بغداد تكشف عن معلومات مخيفة حول ثروة خامئني

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مارب برس - وكالات

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شنت السفارة الأمريكية في بغداد، هجوما عنيفا على آية الله خامئني، وهو أعلي سلطة في إيران، واتهمته بالفساد وسرقة أموال الإيرانيين وتجويع الشعب الإيراني.

وقالت السفارة على حسابها بفيسبوك أن الفساد" يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءاً من القمة” وقدرت السفارة ثروة خامئني وحده بـ 200 مليار دولار، .

فيما يعاني قطاع واسع من الشعب من وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عاما من حكم الملالي”.

وكان الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية برايان هوكن، قد قال أمس الخميس، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط