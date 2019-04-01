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انهيار مفاجئ للريال اليمني وصعود كبير للدولار والسعودي.. تعرف على اخر تحديث لأسعار الصرف

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني، اليوم الجمعة 26 ابريل/نيسان 2019م:

الدولار الامريكي:
بيع: 533
شراء: 528

الريال السعودي
بيع: 140
شراء: 139

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