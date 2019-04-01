انهيار مفاجئ للريال اليمني وصعود كبير للدولار والسعودي.. تعرف على اخر تحديث لأسعار الصرف

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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