انهيار مفاجئ للريال اليمني وصعود كبير للدولار والسعودي.. تعرف على اخر تحديث لأسعار الصرف

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أسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني، اليوم الجمعة 26 ابريل/نيسان 2019م:
الدولار الامريكي:
بيع: 533
شراء: 528
الريال السعودي
بيع: 140
شراء: 139