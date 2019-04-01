عاجل: ”هادي“ يصدر توجيهات صارمة للمحافظ المتمرد ”نبيل شمسان“

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الجمعة 26 ابريل/نيسان، توجيهات صارمة لمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان بعد رفضه لأوامر الرئيس بالعودة إلى المحافظة.

وفي اتصال هاتفي، وجه الرئيس محافظ المحافظة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة وكافة ابنا تعز الشرفاء لتجاوز أي مشكلات.

وشدد على أهمية التلاحم وحقن الدماء وتوحيد الإمكانات والجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشات الحوثية الإيرانية ومن يواليها التي تتربص بتعز وأهلها.

كما وجهه بالعمل على تعزيز مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها المختلفة لما فيه مصلحة استقرار المحافظة وتطبيع الأوضاع فيها.

وشدد الرئيس على أهمية وقف التصعيد والاختلالات والالتزام التام لتوجيهات قيادة السلطة المحلية بما يحقق امن واستقرار وسلامة أبناء المحافظة جميعاً.

تمرد

وفي وقت سابق، افادت مصادر مطلعة، بأن المحافظ نبيل شمسان تمرد على توجيهات رئاسية تأمره بالعودة سريعا الى تعز ، حيث يتواجد حاليا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“ ان ”نبيل شمسان رفض توجيهات من الرئيس اصدرها يوم الاحد تقضي بعودته للمدينة خلال 48 ساعة ، انتهت امس الاول (الاربعاء)“.

المصادر اوضحت ان ”المحافظ يضغط لتغيير مدير أمن محافظة تعز العميد الاكحلي ، والذي يقود حملات امنية مكثفة ضد الخارجين عن القانون من اتباع المتمرد ابو العباس“.

يذكر ان الحديث عن ضرورة عودة شمسان لمزوالة مهمامة من داخل تعز بدلا من توجيه الاوامر في مقر اقامته في عدن ، جاء بعد احداث شهدتها المحافظة وخلافات كبيرة بين قيادات السلطة المحلية مع المحافظ.

وكانت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة تعز عقدت الخميس اجتماعا مشتركا برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ونائب رئيس اللجنة الامنية قائد محور تعز اللواء سمير الحاج لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة .

وأقر الاجتماع تكليف لجنة التهدئة المكلفة من قبل محافظ المحافظة بالتواصل مع العناصر المسلحة ودعوتها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات المبرمة ؛ كما اقرت إعطاء مهلة للعناصر الخارجة عن القانون يوم واحد لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية وتنفيذ الاتفاق المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من القوة المسلحة

رفض

المحافظ نبيل شمسان ، بدوره، رفض ما نتج عن اجتماع عقدته السلطة المحلية برئاسة وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي مع اللجنة الامنية بحضور نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء سمير الحاج.

وقال المحافظ الذي يتواجد في عدن في مذكرة رسمية اطلع عليها ”مأرب برس“، وجهها للوكيل المخلافي ، ان الاجتماع تمت الدعوة اليه دون علمه او اشعاره بذلك.

واعتبر شمسان القرارات التي خرج بها الاجتماع مخالفة للدستور والقوانين النافذه ، حد تعبيره، محملا من حضر المسئولية الكاملة عن النتائج التي ستترتب عن تلك القرارات.