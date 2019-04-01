قطر تعلن موقفا حاسما من الإمارات .. وترفض وساطة دولية

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات

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رففضت دولة قطر طلب الإمارات المقدم لهيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة حول منع الدوحة إدخال البضائع الإماراتية إلى الأسواق المحلية، مؤكدة أن دولة قطر تجدد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة.

وأكد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر.

وأضاف أن "الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر"، منوها أن "دولة قطر تجدد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة".

كما استنكرت قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على تدابيرها غير القانونية، وشكواها مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى الأسواق القطرية.

وكانت الإمارات في أواخر يناير الماضي، قد بدأت إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الأخيرة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وأشار الوفد القطري في بيانه اليوم إلى عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية إلى "تدابير الإمارات الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر".

وشدد الوفد: "تستنكر دولة قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على هذه التدابير غير القانونية، وتشكو مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية".

وتقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر منذ 5 يونيو 2017، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة