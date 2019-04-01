وقفة احتجاجية للطالبات اليمنيات في ”كوالالمبور“

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نظمت الطالبات اليمنيات المبتعثات في ماليزيا، اليوم الجمعة 26 أبريل/نيسان، وقفة إحتجاجية، داخل حرم مبنى السفارة اليمنية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمطالبة بانتظام صرف مستحاقتهم المالية دون تأخير.

ونددت المشاركات في الوقفة اليوم، عبر لافتات تشجب باستياء حجم المعاناة الدراسية والمعيشية التي لحقت بهن، سواء من التهديد بالإيقاف عن مواصلة الدراسة أو التخرج من قبل بعض الجامعات الماليزية بسبب تأخير السداد أو المديونية المتراكمة أو التعرض لتهديدات الطرد من السكن نتيجة تأخر استلام الأرباع بانتظام أو تفاقم المديونية لمن لم تصرف لهن تذاكر عودة بعد تخرجهن.

وفي بيان الوقفة الاحتجاجية، ناشدت الطالبات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبقية أعضاء الحكومة الشرعية للالتفات لمعاناتهن والتدخل والتوجيه السريع بتنفيذ مصفوفة المطالب والمتمثلة بما يلي:

1. صرف الأرباع في وقتها المحدد، وسرعة صرف الربع الأول في رمضان بشكل عاجل لتلبية متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر.

2. صرف رسوم الطالبات للجامعات

3. سداد مديونيات الطالبات بالجامعات الماليزية

4. استخراج شهائد الطالبات المحتجزة بسبب الديون

5. إعطاء الأولوية لطالبات الاستمرارية في الحق في مواصلة دراستهن بما كفله لها القانون.

6. صرف تذاكر سفر للطالبات الخريجات للعودة إلى الوطن.

7. إلغاء رسوم تعميد الشهادات ووثائق عقود الزواج وشهادات الميلاد والتوكيلات من قبل السفارة خاصة مايتعلق بمعاملات الإقامة التي تتطلبها السلطات الماليزية.

وفي ختام الوقفة قامت الطالبات بتسليم بيان الوقفة للسفير اليمني بماليزيا الدكتور عادل باحميد والمستشار الثقافي الدكتور عبدالله الذيفاني، وحملت الطالبات المبتعثات الجهات المعنية بالحكومة اليمنية مسؤولية تفاقم الوضع المعيشي و التعليمي للطالبات الموفدات، وأن أي تأخير أو مماطلة سيدفعهن لاتخاذ إجراءات تصعيدية تؤدي بهن للاعتصام في مبنى السفارة كرسالة واضحه إنهن سئمن كل الوعود والمماطلات وليعلم العالم أن هذه الحكومة لم تستطع الالتزام بواجباتها أمام شعبها.