مصرع 70 عنصرا في معارك اليوم.. المتمردون الحوثيون يواصلون الزحف نحو ”الجنوب“ من 3 محاور ويصلون ”الازارق“ (اخر المستجدات)

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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يواصل المتمردون الحوثيون التقدم باتجاه المناطق الجنوبية بهدف استعادة السيطرة على مناطق ما كان يعرف باليمن الشمالي قبل الوحدة، وقطعت شوطاً كبيراً في ذلك بالتقدم في جبهات الضالع والبيضاء ولحج.

وفي مستجدات المعارك، أفادت مصادر ميدانية، الجمعة 26 ابريل/نيسان، بتمكن مليشيا الحوثي من الوصول إلى أطراف مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، والسيطرة علي أول نقاطها الأمنية.

وقالت المصادر ان المليشيا سيطرت على نقطة ”تورصة“ بعد مناوشات مع القوات الحكومية.

وفي جبهة ”لحج“، دارت معارك عنيفة، اليوم الجمعة، في منطقة ”حبيل حنش“ التابعة لمديرية ”المسيمير“ شمال غرب محافظة لحج.

وقالت مصادر محلية لـ”مأرب برس“، ان موجة نزوح كبيرة للأهالي في قرى ”قطين“ و”جحال“ بمديرية ”ماوية“.

بدوره، اعلن الجيش الوطني، اليوم الجمعة، عن مصرع 30 من عناصر ميليشيات الحوثي في مواجهات بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات، التقدم باتجاه منطقة ”القهرة“ شمالي جبهة ”مريس“.

وأكد أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها 30 قتيلا في صفوفها بينهم القيادي الميداني المكنى "أبو حمزة"، وجرح آخرين.

وفي ذات السياق، استهدفت قوات الجيش بعدد من الصواريخ الحرارية، الجمعة، تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة ”يعيس“ بالجبهة ذاتها.

وأسفر القصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.