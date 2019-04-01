أنجلينا جولي تترك وصيتها وتحرم أبناءها من الميراث لهذا السب

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قررت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي ترك وصية، والتي نصت على حرمان أبنائها الخمسة من الميراث.

الوصية وبحسب موقع “Radar Online” نصت على حرمان أبنائها الخمسة من الميراث، لتذهب جميع أموالها لابنها الأكبر، مادوكس، والبالغ من العمر 17 عاما.

ومن المفترض حصول مادوكس على شركة إنتاج تحمل اسم “جولي باس”، وكان مادوكس بعمر الـ15 عاما، قد أنتج فيلما لجولي حمل عنوان “في البداية قتلوا أبي”.

ووصفت جولي أداء مادوكس بالرائع.

يشار إلى أن وصية جولي أثارت استياء زوجها السابق الممثل الأمريكي براد بيت، الذي وصف القرار بمحاولة جديدة لإزعاجه.

يعتبر مادوكس الوحيد بين أطفال جولي الذي أيد قرار الانفصال في الوقت الذي رفض فيه أخوته الخمسة الطلاق.