وفاة أبرز رموز جماعة الحوثي في صنعاء

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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نعى الحوثيون وفاة أحد مرجعهم الدينية , وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن “رابطة علماء اليمن، نعت إلى الشعب اليمني والأمة الإسلامية وفاة السيد علي بن يحيى العماد”.