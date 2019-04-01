الاعلان عن اتفاق يقلق الامارات في تعز ويهدد أدواتها في المحافظة

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توصلت لجنة التهدئة في محافظة تعز، اليوم الجمعة 26 ابريل/نيسان، إلى اتفاق بوقف الاشتباكات بين الحملة الأمنية وكتائب ”ابو العباس“ المدعوم إماراتيا.
وقضى الاتفاق الذي اطلع عليه ”مأرب برس“، بتسليم العناصر المطلوبة أمنيا وإخلاء الأحياء السكنية في المدينة القديمة من المسلحين، الموالين للامارات.
كما نص على خروج المسلحين وأفراد الكتيبة الخامسة التابعة للواء 35 مدرع، (كتيبة أبو العباس) إلى مسرح عملياتها في منطقة ”الكدحة“، رفقة أطقم من اللواء الخامس حرس رئاسي والقوات الخاصة.
وأقر الاتفاق قيام شرطة تعز بترتيب الأوضاع الأمنية في المدينة القديمة، وتفعيل دور أقسام الشرطة أسوة ببقية المناطق في المحافظة.
يأتي ذلك بعد يومين من الاشتباكات شهدتها أحياء المدينة القديمة والجمهوري ووادي المدام بين الحملة الأمنية والعناصر الخارجة عن القانون أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيين.
واندلعت الاشتباكات عقب قيام العناصر الذين تصفهم السلطات بـ"الخارجين عن القانون" بمهاجمة أقسام الشرطة ومرافق حكومية أخرى، واقتحام منازل مواطنين شرقي المدينة.
في السياق، قصف العناصر "الخارجين عن القانون"، الجمعة، بالقذائف والقنابل شارع ”التحرير الأعلى“ وشارع ”الخياطين“ وسط المدينة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.