عملية انتحارية في ”البيضاء“

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أفادت مصادر أمنية، الجمعة 26 ابريل/نيسان، بسقوط قتلى وجرحى مدنيين، جراء عملية انتحارية داخل محل تجاري في مديرية ”القريشية“ بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وأكدت المصادر إن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون، إثر تفجير انتحاري لنفسه داخل محلي تجاري بمديرية القريشية بالبيضاء، معتقدة إن الانتحاري ينتمي لـ”تنظيم داعش“.
وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي أسبوعين من مقتل مواطن داخل منزله في ذات القرية برصاص عناصر من تنظيم.