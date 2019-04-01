وصول جثماني مضيفين سعوديين إلى جدة .. فيديو

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وصل جثمانا المضيفين السعوديين اللذين قتلا في تفجيرات سريلانكا، الأسبوع الماضي، فجر اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
واصطف عدد من موظفي الخطوط السعودية أمام المطار في استقبال جثماني زميليهم: أحمد الجعفري، وهاني عثمان،
وقد أقيمت صلاة الجنازة عليهما فجر اليوم بمسجد الجفالي بجدة، وتمت مواراة جثمانيهما بمقبرة "أمنا حواء" بمنطقة البلد بجدة.
وكانت الخطوط الجوية السعودية أعلنت الثلاثاء، وفاة اثنين من الجعفري، وعثمان، إثر الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا.
وأعلن مركز الاتصال التابع للخطوط الجوية السعودية في بيان، وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة، مشيرًا إلى أن جعفري أمضى 25 عامًا في الشركة وكان مثالاً للتفاني والإخلاص، فيما التحق عثمان بالشركة قبل عامين.
وكانت الخطوط السعودية أعلنت الاثنين عن تعذر الاتصال باثنين من ملاحيها بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها كنائس وفنادق سيريلانكا في كولومبو بعد أن استهدف أحد التفجيرات الفندق الذي يسكن فيه الطاقم التابع للخطوط السعودية.
والملاحان كانا ضمن طاقم الطيران السعودي، المكون من 10 أشخاص.
واستهدفت، الأحد الماضي سلسلة هجمات كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو، ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وخلفت التفجيرات مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين.