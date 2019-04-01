وفاة أحد قيادات الاخوان المسلمين أثناء خطبة الجمعة

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توفي رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي الإسلامي البارز اليوم الجمعة، أثناء مشاركته في صلاة الجمعة في أحد مساجد عمان.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قد أعلنت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" ظهر الجمعة "وفاة رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي البارز في الحركة الإسلامية الدكتور عبد اللطيف عربيات أثناء حضوره صلاة وخطبة الجمعة في مسجد أم العلا في ضاحية الرشيد (غرب عمان)".

وكان عبد اللطيف عربيات (85 عاما) ترأس مجلس النواب الأردني لثلاث دورات من عام 1990 الى 1993، وكان عضوا في مجلس الأعيان من عام 1993 الى 1997.

كما ترأس عربيات حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بين عامي 1998 و2002.

ويحمل عربيات دكتوراة في التربية من جامعة تكساس عام 1974.

من جانبه نعى المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط عربيات قائلا : "دكتور عبد اللطيف عربيات فى ذمَّة الله".

وكتب على صفحته الرسمية في فيسبوك : " توفى الى رحمة الله اليوم الجمعة 26 أبريل 2019، وأثناء خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عربيات رئيس مجلس النواب الأردنى الأسبق ، وأحد الرموز السياسية والإسلامية الأردنية البارزة عن عمر ناهز 85 عاماً" .

وأضاف ماضي تعاملت مع الراحل الكبير عن قرب حين اشتركنا فى حوار عربى أوربى أمريكى ، مع مجموعة صغيرة من العرب والأوربيين والأمريكيين لمدة ثلاث سنوات فى الفترة من عام 2004 حتى عام 2007 ،وكنا نلتقى ثلاث مرات فى كل عام ، وكان الرجل مثالاً يحتذى فى الخُلق الرفيع والأدب الجمّ والعلم الوفير .