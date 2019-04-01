إيران تتهم السعودية والإمارات بالمبالغة في قدراتهما النفطية

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه الجمعة إن "التصرفات والعقوبات الأمريكية على النفط ليست خدعة سياسية، بل تكشف عن نزعة عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني".

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، علق الوزير الإيراني على إعلان السعودية والامارات استعدادهما لتعويض سوق النفط بعد قرار واشنطن الأخير، وقال: "أعتقد أن هاتين الدولتين تبالغان في تقدير احتياطاتهما النفطية".

وكانت واشنطن قررت عدم تجديد استثناءات منحتها لمشتري النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية، وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الاثنين الماضي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثق في أن السعودية والإمارات ستعوضان أي فجوة في سوق النفط.