تجهيزات لإنشاء كنترول الشهادة العامة لإقليم سبأ بمأرب الشرعية تتجه الى أقوى دول العالم في الاقتصاد ومسئول يزف بشارات تركيا تخرج عن صمتها وترد على تقارير تتحدث عن طردها من السودان ضغوط غربية لتمرير خطة خطيرة وصفقة مشبوهة في اليمن - أخطر مافيها محافظ مع الشرعية يتمرد على هادي ويرفض أوامر رئاسية ومهلة زمنها 48 ساعة مصر تكرم الملك سلمان بهذه المكرمة ارطغرل يصل الكويت في هذه المهمة .. بنادق «ناعمة» في ذاكرة اليمنيين... «قاصمة» لعناصر الحوثيين مهاجرون أفارقة محتجزون في استاد لكرة القدم بعدن يواجهون الجوع والشمس المبعوثون الدوليون إلى اليمن: سنوات من الإخفاق والفرص الضائعة
تجري الاستعدادات حالياً لاستكمال الأعمال والتجهيزات النهائية لكنترول الشهادة العامة لإقليم سبأ، الذي سيتولى الإشراف على إجراء اختبارات شهادة الثانوية العامة والمهام المتعلقة بها في محافظات (مأرب، البيضاء، الجوف) ابتداء من العام الدراسي الجاري 2018- 2019م، بحسب قرار الإنشاء الصادر من وزير التربية والتعليم.
وفي اللقاء الذي جمع رئيس كنترول إقليم سبأ عبدالله شداد ، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور علي العباب، جرى استعراض المهام المنجزة والأعمال المطلوبة ابتداءً من تهيئة مبنى الكنترول وتزويده بالتجهيزات والبرامج اللازمة لتنفيذ العمل، وتحديد ما تبقى منها لتوفيرها قبل بدء العملية الامتحانية.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة الخطط والاستعدادات التي تقوم بها إدارة الكنترول، للإشراف على إجراء امتحانات الثانوية العامة في المراكز الامتحانية بمحافظات مأرب والجوف والبيضاء، وإعداد قوائم اللجان المتخصصة لإدارة العملية الامتحانية، بدءًا من استقبال ملفات الطلاب المتقدمين ، وفحصها لإصدار أرقام الجلوس، ثم إدارة الامتحانات، الاحتياجات والمتطلبات للجان المتخصصة، وتعزيز التعاون بين مكاتب التربية بالمحافظات الثلاث والكنترول لإنجاح العملية الامتحانية ومواجهة الإشكاليات الناشئة.