تركيا تخرج عن صمتها وترد على تقارير تتحدث عن طردها من السودان

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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نفت تركيا، الأنباء التي تحدثت حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن جزيرة سواكن.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكسوي، في بيان له، إن شركة تيكا تواصل أعمالها في ترميم الآثار العثمانية.

وتتولى شركة "تيكا" التركية ترميم الآثار العثمانية، منها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.

وكانت وسائل إعلام سعودية وإماراتية، تحدثت عن مهلة منحتها السودان لتركيا، لإخلاء جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين هناك.

وأبرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقا مع الرئيس السوداني المعزول حسن البشير، اتفاقا يقضي بمنح السودان الحق لتركيا لإعادة ترميم الجزيرة وإحيائها من جديد.