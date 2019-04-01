مصر تكرم الملك سلمان بهذه المكرمة

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مأرب

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أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اطلاق اسم ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، في حضور السفير السعودي لدى مصر أسامة نقلي.

وقال محافظ جنوب سيناء إن إطلاق اسم الملك سلمان على الطريق الحيوي دليل على متانة العلاقات بين البلدين، موضحا أن الطريق يؤدي إلى فرع جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ.

من جانبه أعرب السفير السعودي عن سعادته بإطلاق اسم الملك سلمان على الطريق قائلا: "هذا سيساعد على زيادة أواصر الصلة بين البلدين خاصة وأن التاريخ يؤكد ترابط الدول العربية من أجل تقدم الوطن العربي".

جدير بالذكر أن الطريق الأوسط أحد أهم المحاور الرئيسية بمدينة السلام شرم الشيخ فساهم في تخفيف الضغط المروري وتسهيل الحركة بين الطريق الدائري وطريق السلام.

والطريق مزدوج يبلغ طوله 12 كيلومترا، ويبدأ من ميدان السلام وينتهي عند سكن العاملين والصالة المغطاة بتكلفة تتعدى 280 مليون جنيه، ويتكون من اتجاهين كل منهما يضم 4 حارات مرورية عرض كل واحدة 30 مترا وتوجد جزيرة وسطى بين الاتجاهين بعرض 50 مترا.