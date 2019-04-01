ارطغرل يصل الكويت في هذه المهمة ..

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حظي بطل المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، إنجين ألتان دوزياطان، الخميس، باحتفاء كبير من قبل عشاقه في الكويت.
وجرى استقبال "دوزياطان"، بموسيقى المسلسل الشهيرة، وسط المئات الذين احتشدوا في برج الحمراء، بالعاصمة الكويتية؛ بحضور سفيرة تركيا عائشة هلال صايان كويتاك.
وتسابق محبو البطل التركي المعروف من أجل التقاط صور تذكارية معه، شاركوها مع أصدقائهم عبر مواقع التواصل، ولاقت رواجا وإعجابا واسعين بين رواد العالم الافتراضي. ويزور الفنان التركي، الكويت للمشاركة في حفل دعائي، حيث شارك في حفل إطلاق عطر يحمل اسمه.
ويأتي إطلاق العطر بعد زيارة سابقة قام بها نجم مسلسل قيامة أرطغرل إلى الكويت، والتقى خلالها رجل الأعمال الشيخ ماجد الصباح، صاحب مجموعة عطور شهيرة، وعرض عليه الأخير إنتاج عطر خاص باسمه، وبيعه في جميع أنحاء العالم.
ويبث مسلسل "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".