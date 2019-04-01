انفجار ضخم يهـز «المخا»وهذه حصيلة القتلى

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- متابعات خاصة

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استشهد 6 خبراء من المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، وأصيب آخر،اليوم الخميس 25 أبريل 2019، بانفجار ألغام من مخلفات ما زرعته المليشيات الحوثية في مديرية المخا بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن .

وأوضح مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام في اليمن، على موقعه الإلكتروني، أن «6 خبراء من الفرق 26 و30 مسام، قُتلوا الخميس 25 أبريل/نيسان 2019، في (مدينة) المخا بتعز، بانفجار ضخم هزَّ مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف الحوثية ».

وأضاف أن «سائق الفريق 30 مسام أُصيب بجروح خطيرة»، مشيراً إلى أن الحادث وقع في أثناء عمل الفريق بتجميع ألغام وقذائف، حيث حدث الانفجار في المخزن المخصص لها؛ وهو ما أدى إلى تدميره.

وفي وقت سابق من أبريل/نيسان 2019، أعلن برنامج «مسام» نزع 55 ألف لغم وعبوة باليمن زرعتها الميليشيات الحوثية خلال عام 2018.

وفي يونيو/حزيران 2018، أطلق «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (سعودي حكومي)، مشروع «مسام» لنزع الألغام باليمن.

وبين عامي 2015 و2016، خلَّفت الألغام الحوثية أكثر من 1500 قتيل ومصاب في اليمن، حسب تصريحات سابقة لعبد الله الربيعة، المشرف العام على المركز السعودي.