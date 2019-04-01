أول قرار للسيسي بعد الاستفتاء..

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن رئيس نظام الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر وذلك بعد يومين من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الذي مددت فترته الحالية لست سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح الخميس، القرار الذي ينص على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الثلاثاء أن أكثر من 88% من المصريين صوتوا بـ"نعم" على تلك التعديلات التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى العام 2030.

إلى ذلك أصدر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قرارا وزاريا بحظر التجوال في مناطق محددة بمحافظة شمال سيناء.