انفجار ضخم يهـز «المخا»وهذه حصيلة القتلى دولة عظمى تبدأ ببناء سلاح يوم القيامة.. السلاح المرعب للكون أرامكو تبيع سندات لشركة أجنبية ب100 مليون دولار ايران تتوعد السعودية والامارات .. وتهدد بالرد .. هل يشعل النفط حربا بالخليج غارات جوية دقيقة تقضي على تعزيزات قتالية للميلشيا وكلاء محافظة «تعـز»يوجهون رسالة عاجلة للمحافظ «نبيل شمسان» لماذا أغضبت صورة محمد صلاح مع هذه الفتاة السعوديين وهاجموه بشدة؟ مليشيات الحوثي ترتكب جريمة بشعة بـ«تعـز» اتحاد الطلاب اليمنيين بمدينة اورانج آباد الهندية يحتفل بتخرج عدد من الطلاب وزير الأوقاف يطلع على أوضاع مكتب الوزارة في محافظة مأرب
قال رئيس مجلس إدارة ستاندرد لايف أبردين البريطانية لإدارة الأصول، إنها اشترت ما قيمته 100 مليون دولار من سندات شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، التي طرحتها في باكورة إصداراتها الدولية.
وقال مارتن جيلبرت، خلال مؤتمر للقطاع المالي بالرياض، ”أعتقد أنها صفقة أحدثت تحولًا في السوق السعودية“.
وكانت أرامكو تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 100 مليار دولار في إصدار السندات بحلول التاسع من أبريل/نيسان؛ حتى بعدما قالت نشرة الإصدار، إن المملكة لن تضمن سندات أرامكو، لكن الشركة آثرت بيع ما قيمته 12 مليار دولار فقط.