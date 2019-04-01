غارات جوية دقيقة تقضي على تعزيزات قتالية للميلشيا

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الخميس ، غارات جوية عدة على تعزيزات وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة تعز.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بـ 6 غارات جوية تجمعات وتعزيزات لميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ورزان الواقعة، بين مديريتي الراهدة والدمنة، جنوبي شرق تعز وفقاً لموقع الجيش.

وتركزت الغارات على تعزيزات قتالية للميلشيا، كانت في طريقها لمواقعها في خطوط التماس والمواجهات.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وأسلحة تابعة لها.