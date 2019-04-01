وكلاء محافظة «تعـز»يوجهون رسالة عاجلة للمحافظ «نبيل شمسان»

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طالب وكلاء محافظة تعز، اليوم الخميس 25 ابريل 2019 م، محافظ المحافظة نبيل شمسان، بسرعة العودة إلى تعز ومزاولة مهامه من داخل المحافظة .
وفقا لمذكرة موجهة إلى المحافظ خاطب الوكلاء إياه:" نأمل عودتكم لمباشرة عملكم كمحافظ للمحافظة من مقر المحافظة في تعز وذلك لحاجة المحافظة لتواجدكم وترؤس اللجنة الأمنية وإدارة المشهد عن قرب ".
والوكلاء الموقعين على المذكرة هم: عبدالقوي المخلافي، وعارف جامل، وعبدالحكيم عون، واللواء عبدالكريم الصبري.
وفي وقت سابق اليوم، عقد وكلاء محافظة تعز اجتماعا مع اللجنة الأمنية اليوم لاتخاذ حزمة إجراءات لمواجهة التهديدات الأمنية، بعد رفض المحافظ الاستجابة لدعوة المسؤولين بالعودة ومزاولة مهامه من المحافظة .
وعقب ذلك أصدر محافظ تعز برقية حمل فيها أعضاء السلطة المحلية واللجنة الأمنية المسؤولية وطالبهم بإيقاف الإجراءات الصادرة عن الاجتماع ، والتوقف عن مطاردة المطلوبين والخارجين عن القانون.
ويدير المحافظ "شمسان" محافظة تعز، التي تشهد مواجهات بين الأجهزة الأمنية وعناصر مطلوبة أمنيا، من العاصمة المؤقتة عدن من خلال المراسلات على وسائل التواصل الاجتماعي.