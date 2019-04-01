لماذا أغضبت صورة محمد صلاح مع هذه الفتاة السعوديين وهاجموه بشدة؟

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مارب برس - مأرب

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نشرت الناشطة الحوثية رضية المتوكل، المقربة من زعيم جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن عبدالملك الحوثي سلاليا ، صورة لها مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي،

وهو ما أثار موجة جدل سياسية حولها، خاصة من جانب نشطاء يمنيين وسعوديين. والتقطت الناشطة اليمنية الصورة بصحبة "صلاح خلال حفل مجلة التايم الأمريكية، لتكريم "صلاح" ضمن الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم.

وكتبت عبر حسابها على "تويتر" :" لست من عشاق كرة القدم إلا اني فرحت كثيراً بلقاء محمد صلاح @MoSalah ،محمد إنسان متواضع وجميل، يحمل قيم،وتشعر وانت تبادله بضعة كلمات انك تعرفه منذ زمن .

.يستحق كل ذلك الحب,واتمنى أن يزور #اليمن يوماً".

وشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة من المملكة العربية السعودية، هجومًا على اللاعب المصرى بسبب عداء المملكة مع الحوثيين، فيما عبر آخرون عن تضامنهم معه، بسبب عدم معرفته بكواليس الأحداث السياسية في اليمن ومعرفته بشخصية الناشطة اليمنية أو انتمائاتها.

ورضية المتوكل ناشطة يمنية حوثية مقربة من الحوثيين ، ودائما تبرر للحوثيين في تقاريرها الدولية وأمام المنظمات حول العالم.