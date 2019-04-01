مليشيات الحوثي ترتكب جريمة بشعة بـ«تعـز»

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استشهد وأصيب خمس فتيات، اليوم الخميس 25 ابريل 2019 م جراء قصف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أحياء سكنية في مدينة تعز جنوبي غربي البلاد.
ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن مصادر طبية قولها :أن فتاتين استشهدتا، واصيبت ثلاث أخريات، جراء سقوط احدى قذائف قصف المليشيا، على حي سكني قرب مدرسة الشهيد الحجري.
وأوضحت المصادر أن اصابات الفتيات بالغة الخطورة، ويرقدن حاليا في العناية المركزة بأحد مستشفيات المدينة.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف السكان المدنيين في محافظة تعز، بقذائف الهاون ورصاص قناصاتها، بشكل مستمر، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مما يتسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.