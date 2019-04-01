اتحاد الطلاب اليمنيين بمدينة اورانج آباد الهندية يحتفل بتخرج عدد من الطلاب

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نظم إتحاد الطلاب اليمنيين في مدينة اورانج اباد الهندية، اليوم ، الحفل السنوي الخامس، إحتفاءاً بتخرج عدد من الطلاب اليمنيين من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، في دفعة "البناء" .
وفي الحفل، أكد القنصل العام لليمن في مومباي، يحيى غوبر، على أهمية التحصيل العلمي والتزود بالمعرفة.. لافتاً إلى أن الطلاب هم اساس التغيير واساس نهضة الشعوب.
من جانبه، قال رئيس جامعة بابا صاحب الدكتور اناندا تشوبادي، أن الطلاب اليمنيين ناضلوا وكافحوا لصناعة النجاح مهما كانت الصعوبات .. مؤكداً أن تجربته مع اليمنيين عكست لديه صورة إيجابية عن تميزهم وذكائهم وإجتهادهم .
كما ألقيت عدد من الكلمات عن الطلاب الخريجين وإتحاد الطلبة اليمنيين والطالبات اليمنيات.
وتخلل الحفل عرض فلكلوري رائع وأناشيد ترحيبية قدمتها زهرات وعرض ريبورتاج عن المعالم الاثرية والسياحية في اليمن .
عقب ذلك قام القنصل العام غوبر يرافقه رئيس جامعة بامو بافتتاح السكن الطلابي الجامعي، كما التقى القنصل مجموعة من الطلاب وناقش معهم جملة من القضايا والمشاكل التي يواجهونها ووعد بالعمل