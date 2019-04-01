وزير الأوقاف يطلع على أوضاع مكتب الوزارة في محافظة مأرب

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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إطلع وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم بمدينة مأرب على أوضاع مكتب الوزارة في المحافظة، وسير العمل الإداري والجهود التي يقوم بها المكتب في الحفاظ على الأوقاف والجانب الإرشادي والوعظي.

واستمع الوزير من مدير عام مكتب الوزارة في مأرب حسن القبيسي، عن الدور الذي يقوم به المكتب في حصر الأوقاف ومتابعتها والحفاظ عليها، بالإضافة إلى الجانب الإرشادي والتوعوي والتنسيق المشترك مع التوجيه المعنوي في هذا الشأن، والإهتمام بتحفيظ القرآن الكريم من خلال المساجد وحلقات التحفيظ ومراقبة الجمعيات والمدارس الفقهية التي تقع تحت اشراف المكتب، وكذا دور المكتب في رصد ومتابعة وكالات الحج والعمرة للرفع بتجاوزاتها إن حصلت للوزارة..مستعرضاً حجم القوى الوظيفية العاملة في مكتب الوزارة والإدارات التابعة له في المديريات وكذلك الصعوبات التي ترافق سير العمل واتجاهات العمل المستقبلي.

وحث الوزير الجميع على القيام بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه بحسب الإمكانات المتوفرة، كونهم في أحد المرافق المهمة والحيوية التي تتطلب العمل بمسؤولية تامة، مشددا على أهمية الحفاظ على أموال الأوقاف فهي أموال الله.

من جانبه عبر القبيسي عن شكره وتقديره لزيارة الوزير، والسماع من الموظفين لشكاويهم ومقترحاتهم، والتسهيلات التي يقدمها للمكتب والعاملين فيه بما يعزز من جودة الأداء الوظيفي.