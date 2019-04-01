دراسة مثيرة حول الشيب الابيض قد يتمنى الجميع ظهوره

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1010

يتغير المظهر الخارجي للإنسان مع التقدم بالعمر، ويعد ظهور الشيب من علامات الشيخوخة، ولكن العلماء اكتشفوا علاقة بين ظهور الشيب وطول العمر.

ودرس علماء من إسبانيا من جامعة مدريد أكثر من 5 آلاف دراسة علمية عن تاريخ مرض أشخاص أعمارهم 30-60 سنة، واكتشفوا وجود علاقة بين لون الشعر وخطر الموت المبكر بسبب أمراض خطيرة.

ويقول العلماء إنه من أجل إنتاج الصبغة المسؤولة عن لون الشعر، يجب أن تكون في جسم الإنسان كمية كافية من مادة "gloution". وتعد هذه المادة ضرورية أيضا لحماية الإنسان من أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام السرطانية، ومرض ألزهايمر. ولكن مع التقدم بالعمر، ينخفض مستوى هذه المادة في الجسم ويرتفع خطر الإصابة بتلك الأمراض الخطيرة.

أما الأشخاص الذين يظهر لديهم الشيب مبكرا، فإن مادة gloution "تستنفد" لحماية الجسم من هذه الأمراض وليس لصبغة الشعر، وهذا يعني أن ظهور الشيب المبكر دليل على أن هذا الشخص سيعيش سنوات طويلة. ما يشير إلى أن ظهور الشيب ليس مؤشرا على الشيخوخة.