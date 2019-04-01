الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالتين هامتين إلى زعيم صاعد

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بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي.
وقال الملك سلمان في رسالته: "يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
فيما صرح ولي العهد في برقيته: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".
وشهدت أوكرانيا، يوم 21 أبريل، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية التي حقق فيها زيلينسكي، الممثل الكوميدي السابق الذي لم يشارك قبل ذلك في الحياة السياسية الأوكرانية فوزا ساحقا على منافسه، الرئيس الأوكراني الحالي، بيترو بوروشينكو، الذي اعترف بالهزيمة لكنه تعهد بعدم الانسحاب من السياسة معلنا عزمه العودة للرئاسة عام 2024.