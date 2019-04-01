بينهم صيد ثمين.. سرية حوثية متكاملة تقع في قبضة قوات الجيش

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات

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ألقت قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة الضالع اليوم الخميس 25 ابريل 2019م ، القبض على سرية حوثية متكاملة كانت تحاول التسلل إلى منطقة الفاخر بالعود في محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري في تصريح صحفي إن أكثر من 20 حوثياً ألقي القبض عليهم وسلموا أنفسهم للجيش والمقاومة في بيت الشرجي بجبهة العود بينهم العميد الحوثي/ يحيى الكبسي/ قائد اللواء 912 مشاة و9 ضباط آخرين برتب متفاوتة بين رائد ونقيب.

وفي جبهة مريس قتل أكثر من ١٢ حوثياً في استهداف مدفعية الجيش الوطني والمقاومة لتجمع للمليشيات الإنقلابية في يعيس شمال مريس قبل ظهر اليوم.