آخر الاخبار

أوامر سعودية بشأن الأجانب في أراضيها .. ووظائف هامة تنتظر سعوديين الاستخبارات الروسية تكشف مؤامرة خطيرة تحضر لها واشنطن دراسة مثيرة حول الشيب الابيض قد يتمنى الجميع ظهوره إجتماع خطير يفجر أزمة بين قيادات الشرعية في تعز - تهديد من قائد المحور والمحافظ يعلن موقفا ضد الدولة ويحمل المخلافي المسئولية الكاملة الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالتين هامتين إلى زعيم صاعد بينهم صيد ثمين.. سرية حوثية متكاملة تقع في قبضة قوات الجيش المجلس العسكري في السودان يحدد مدة الفترة الانتقالية ويحسم أمر طموحه في الحكم إماراتية تستيقظ من غيبوبتها فجأة بعد 28 عاما بسبب ابنها إيران تتوعد أمريكا بمواجهة عسكرية في منطقة قريبة من دول الخليج لماذا تستخدم الفئران في التجارب دون غيرها؟

سبأفون .. أصالة وتواصل

بينهم صيد ثمين.. سرية حوثية متكاملة تقع في قبضة قوات الجيش

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 1657

ألقت قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة الضالع اليوم الخميس 25 ابريل 2019م ، القبض على سرية حوثية متكاملة كانت تحاول التسلل إلى منطقة الفاخر بالعود في محافظة الضالع.

 

وقال مصدر عسكري في تصريح صحفي إن أكثر من 20 حوثياً ألقي القبض عليهم وسلموا أنفسهم للجيش والمقاومة في بيت الشرجي بجبهة العود بينهم العميد الحوثي/ يحيى الكبسي/ قائد اللواء 912 مشاة و9 ضباط آخرين برتب متفاوتة بين رائد ونقيب.

 

وفي جبهة مريس قتل أكثر من ١٢ حوثياً في استهداف مدفعية الجيش الوطني والمقاومة لتجمع للمليشيات الإنقلابية في يعيس شمال مريس قبل ظهر اليوم.

 
إقراء أيضاً
إجتماع خطير يفجر أزمة بين قيادات الشرعية في تعز - تهديد من قائد المحور والمحافظ
لماذا أغلقت محافظة الجوف 20 منشأة طبية
التوقيع على اتفاق تاريخي بين اليمن والصين
توافق قذر بين الحوثي مع ابو العباس يستهدف أبناء تعز
إشترك هنا لتصلك آخر الأخبار ومستجدات المعارك في أكثر الجبهات اشتعالا في اليمن
الحوثي يهاجم عدن ومصادر متعددة تكشف حقيقة ماحدث
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس