المجلس العسكري في السودان يحدد مدة الفترة الانتقالية ويحسم أمر طموحه في الحكم إماراتية تستيقظ من غيبوبتها فجأة بعد 28 عاما بسبب ابنها إيران تتوعد أمريكا بمواجهة عسكرية في منطقة قريبة من دول الخليج لماذا تستخدم الفئران في التجارب دون غيرها؟ مكالمة هاتفية من نيمار تثير الرعب في ريال مدريد لماذا أغلقت محافظة الجوف 20 منشأة طبية الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة برشلونة كيف تبعث برسالة لنفسك أو لآخرين عبر “واتسآب” من دون إضافة أرقامهم عودة زيدان أعطت قبلة الحياة للبرازيلي مارسيلو تقرير دولي يضع قطر كأغنى دولة في العالم لعام 2019.. تعرف على ترتيب بقية دول الخليج
قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق ركن شمس الدين كباشي إن المجلس لا يسعى للحكم ولكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير.
وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري السوداني في مقابلة تلفزيونية أن هناك كثير من نقاط الالتقاط مع قوى الحرية والتغيير.
وحدد كباشي مدة الفترة الانتقالية وقال ستكون عامان قد تقل ولن تزيد.