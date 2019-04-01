المجلس العسكري في السودان يحدد مدة الفترة الانتقالية ويحسم أمر طموحه في الحكم

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق ركن شمس الدين كباشي إن المجلس لا يسعى للحكم ولكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير.

وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري السوداني في مقابلة تلفزيونية أن هناك كثير من نقاط الالتقاط مع قوى الحرية والتغيير.

وحدد كباشي مدة الفترة الانتقالية وقال ستكون عامان قد تقل ولن تزيد.