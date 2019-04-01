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مكالمة هاتفية من نيمار تثير الرعب في ريال مدريد

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار، نجم سان جيرمان الفرنسي أجرى مكالمة هاتفية مع أحد نجوم ريال مدريد، لإقناعه بالانضمام للفريق الباريسي في الموسم القادم.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني، أن نيمار اتصل بزميله في المنتخب البرازيلي كارلوس كاسيميرو لاعب وسط النادي الملكي لإقناعه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي حال انضم كاسيميرو إلى صفوف باريس سان جيرمان رفقة نيمار والفرنسي كيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي، ربما تكون الفرصة مناسبة للبي إس جي من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ولن يسمح ريال مدريد برحيل كاسيميرو بأقل من 60 مليون يورو، لأن اللاعب البرازيلي كان نقطة التوازن بين الهجوم والدفاع بالنسبة لتشكيلة الريال.

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