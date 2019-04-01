لماذا أغلقت محافظة الجوف 20 منشأة طبية

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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أغلق مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف، اليوم، عشرين منشأة طبية مخالفة للقانون ولا توجد لديها تراخيص مزاولة المهنة.

جاء ذلك خلال تنفيذ مكتب الصحة بالجوف حملة رقابة وتفتيش لضبط المنشآت الطبية والصيدلانية الخاصة المخالفة لقانون المنشآت الطبية.

وأوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالجوف الدكتور مياز اليوسفي، أن الحملة تأتي ضمن خطة مكتب الصحة للرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية والصيدليات الخاصة المخالفة للنظام والقانون.

وشدد الدكتور اليوسفي، على ضرورة إلتزام المنشآت الخاصة بالأنظمة والقوانين النافذة، وذلك من أجل تحسين مستوى الأداء الطبي والصحي في الجوف والحفاظ على سلامة المواطنين.

من جانبه أفاد مدير إدارة المنشآت الخاصة بمكتب الصحة في الجوف إبراهيم عبدالسلام، بأن المكتب يمنح التراخيص للمنشآت الطبية والصيدليات المستوفاة للشروط المطابقة لقانون المنشآت الطبية.