الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة برشلونة

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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ربع النهائي لبطولة برشلونة الإسبانية بكرة المضرب، بتغلبه اليوم الخميس في الدور الثالث على الأمريكي ماكينزي ماكدونالدز بمجموعتين نظيفتين.
وحسم مدفيديف البالغ 23 عاما، اللقاء لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-2، خلال ساعة واحدة و19 دقيقة.
وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.7 مليون يورو، الفائز من مباراة البلغاري غريغور دميتروف والتشيلي نيكولاس ياري.