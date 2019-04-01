كيف تبعث برسالة لنفسك أو لآخرين عبر “واتسآب” من دون إضافة أرقامهم

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يسعى بعض الناس لإرسال روابط معينة أو رسائل معينة لأنفسهم، لتذكر أمور بعينها، لكن تواجه الأشخاص مشكلة في تطبيق تلك الفكرة على تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب”.
كما أن البعض يسعى أيضا لأن يبعث برسالة إلى شخص ما، من دون إضافة رقم هاتفه إلى تطبيق “واتسآب”، واتباع الخطوات المملة من أجل تنفيذ تلك الخطوة، خاصة إذا كان الشخص ستراسله لمرة واحدة فقط ولا تريد الاحتفاظ برقم هاتفه على جهات الاتصال الخاصة بك.
لتطبيق تلك الخاصيتين ينبغي اتباع الخطوات التالية، وفقا لموقع “ميسينج آب” التقني المتخصص:
– افتح تطبيق “واتسآب”، ثم افتح أي دردشة سابقة.
– افتح أيقونة كتابة الرسالة أسفل تطبيق “واتسآب”.
– اكتب كلمات “/wa.me”، ثم اكتب الكود الدولي لأي شخص ترغب في إرسال رسالة له أو الكود الدولي الخاص بهاتفك، ثم اكتب رقم هاتف الشخص الذي ترغب في إرساله أو رقم الهاتف الخاص بالشخص الذي ترغب بإرسال رسالة له، لتكن على الشكل التالي: wa.me/+2010XXXXXX
– حدد العنوان الذي كتبته، ستظهر لك نافذة صغيرة تحمل شعار “واتسآب”.
– اضغط على أيقونة “واتسآب” التي ستظهر لك، ستفتح لك نافذة دردشة جديدة، يمكنك أن تكتب فيها الرسالة التي تريدها سواء كانت لنفسك أو لأي شخص لآخر.