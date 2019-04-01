عودة زيدان أعطت قبلة الحياة للبرازيلي مارسيلو

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يعيش البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني أجمل أيامه في صفوف النادي الملكي بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الميرينغي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مارسيلو بدأ أساسيا في 5 مباريات من أصل 6 خاضها حاليا تحت قيادة المدرب زيدان، بعد أن وصل الحال بالنجم البرازيلي حسب العديد من التقارير للتفكير في الرحيل عن صفوف ريال مدريد في حال استمر المدرب السابق، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، والانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو القادم لمزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأشارت الصحيفة إلى أن مارسيلو شعر بالراحة النفسية بعدما بدأ زيدان في الاعتماد عليه، خاصة أن سولاري كان قليل الاعتماد عليه وكان يفضل إشراك سيرخيو ريغيلون.
وأكدت الصحيفة أن حياة مارسيلو في ريال مدريد انقلبت 180 درجة نحو الأفضل بعد قدوم زيدان.