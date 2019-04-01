توافق قذر بين الحوثي مع ابو العباس يستهدف أبناء تعز

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سقط اليوم في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) ضحايا جميعم اطفال ، بهجمات نفذتها مليشيات الحوثي والمليشيات الخارجة عن القانون التابعة للمدعو أبو العباس.
وفي التفاصيل استشهدت طالبة، وأصيبت ثلاث اخريات، اليوم الخميس، جراء سقوط قذيفة حوثية شمال مدينة تعز.
وطبقا لمصادر محلية ، فأن قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية من مواقع تمركزها في جبل الوعش، سقطت جوار مدرسة الشهيد الحجري، بحارة الجشاش في وادي القاضي، مما أسفر عن استشهاد طالبة عمرها 13 عاما، وإصابة ثلاث اخريات أثناء عودتهن الى المنازل بعد الانتهاء من الاختبار.
وفي عمل اجرامي يتوافق ويشابه ما قامت به المليشيات الحوثية ،استشهد الطفل هاشم عبدالقوي، جراء مهاجمة العناصر الخارجة عن القانون للاحياء السكنية بالجمهوري والسواني وسط مدينة تعز.
وقالت شرطة تعز إن العناصر الخارجة عن القانون هاجمت اقسام الشرطة والنقاط الامنية والاحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة، في الوقت الذي تلتزم فيه الحملة الأمنية توجيهات محافظ المحافظ بوقف إطلاق النار.
وحصل مأرب برس على صور الضحايا ويعتذر عن نشر بعضها لبشاعة الجريمة.