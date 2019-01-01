الحوثي يهاجم عدن ومصادر متعددة تكشف حقيقة ماحدث

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اسقطت دفاعات التحالف العربي اليوم الخميس ، طائرة مسيرة حاولت استهداف مقرها في البريقة بعدن (جنوبي اليمن).
وأعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، شن هجوم جوي بطائرة مسيرة على مقر قيادة القوات الإماراتية في البريقة بمدينة عدن جنوبي اليمن.
وقال سكان محليون لمأرب برس ان انفجارا قويا سمع دويه في سماء المدينة ، يرجح انه للحظة اعتراض الطائرة المسيرة قبل ان تنفذ هجومها.
وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قالت، أن سلاح الجو المسير التابع للمليشيا نفذ هجوما جويا بطائرة قاصف 2 K على مقر قيادة القوات الإماراتية في البريقة بعدن ،وزعمت ان الهجوم اصابة هدفه بدقة.
الى ذلك نفى مصدر محلي زعم الحوثيين استهداف مقر التحالف العربي في مدينة البريقة بعدن جنوب اليمن.
وقال المصدر بحسب ”إرم نيوز“ الاماراتي إن هذه المزاعم عارية عن الصحة.