السعودية تتراجع عن إعدام فتاتين.. هذه قصتهما

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تراجعت المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق فتاتين إندونيسيتين، متهمتان "بالسحر الأسود".
وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإندونيسية، أن السعودية أطلقت سراح عاملتين إندونيسيتين، وأسقطت عنهما حكم الإعدام الصادر بحقهما بجرم السحر الأسود.
وأضاف المسؤول أنه تمت إعادة العاملتين إلى إندونيسيا، مذكّرا بأنهما حكمتا بجرم السحر ضد عائلتين سعوديتين عملتا في الخدمة المنزلية لديهما. وقال: "حكمت محكمة في الرياض على العاملتين سومرتيني ووسانه بالإعدام عام 2009، لكن خففت العقوبة عنهما عام 2019 بعد سنوات من المفاوضات بين جاكارتا والمملكة"، وبعد 10 سنوات من سجنهما.
وأدينت الأولى باستخدام السحر الأسود لإخفاء ابن رب العمل البالغ من العمر 17 عاما، والذي عثر عليه لاحقا وهو على قيد الحياة، والثانية بـ"تعويذة سحرية" على زوجة رب العمل فأصابتها بالمرض.
يشار إلى أن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، زار السعودية منتصف الشهر الجاري لأداء العمرة، ما رجح تكهنات بأن يكون قد توسط لدى الرياض لإطلاق سراح العاملتين.