بالفيديو.. السلطات السودانية تعتقل رئيس حزب هاجم الإمارات و بن زايد

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - وكالات

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كشفت مواقع وصحف سودانية، إن السلطات الأمنية اعتقلت، الأربعاء، رئيس حزب دولة القانون، محمد الجزولي، واقتادته إلى جهة غير معروفة.

وكان الجزولي حذر في وقت سابق من الاختطاف الإقليمي، واصفا دور دولة الإمارات بالتخريبي في كل البلدان التي شهدت ثورات "ما حلت الإمارات بأرض ثورة إلا جعلتها خرابًا".

وفي كلمة له هتف الجزولي: "لا بن زايد لا دحلان .. شعب واحد في السودان". ود. محمد علي الجزولي هو المنسق العام لتيار الأمة الواحدة ورئيس اللجنة التمهيدية لحزب دولة القانون والتنمية.

وكان الشيخ محمد علي الجزولي في عام 2018، رئيسا لتيار الأمة الواحدة، فيما اعتقل آنذاك بعدما أعلن رفضه ترشح عمر البشير في انتخابات الرئاسة عام 2020.