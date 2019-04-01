مفاجأة غير متوقعة : الإمارات توجه دعوة إلى قطر

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - وكالات

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في مفاجأة من العيار الثقيل ، وجهت دولة الإمارات دعوة إلى نظيرتها قطر لحضور مؤتمر على أرضها.

و نقل الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن الصحفي الإماراتي محمد الحمادي قوله: "مع الزملاء الاعلاميين خلال جولة في موقع #إكسبو2020 .. حجم الإنجاز الذي رأيناه يعزز قناعتنا بأن #الإمارات كعادتها ستبهر العالم بحدث استثنائي يوازي حجم إنجازات الوطن وطموحات المواطن، والكل مرحب به في هذا الحدث التاريخي، وكما علمنا فإن الدعوة للمشاركة وصلت جميع الدول بما فيها قطر".

وعلق "عبدالله" قائلا: "تشير تغريدة الزميل محمد الحمادي انه رغم الخلاف السياسي وجهت الإمارات دعوة لقطر للمشاركة في #اكسبو2020.

كما وجهت لها سابقا دعوة المشاركة بكأس آسيا والأولمبياد الخاص، فالإمارات تتعامل بمهنية تامة مع الفعاليات الدولية التي تعقد على أرضها فأهلا بها في اكسبو حالها حال بقية دول العالم". وكانت الإمارات أعلنت في 2017 مقاطعة قطر رفقة السعودية والبحرين.