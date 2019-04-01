بالفيديو.. السلطات السودانية تعتقل رئيس حزب هاجم الإمارات و بن زايد مفاجأة غير متوقعة : الإمارات توجه دعوة إلى قطر تمساح ضال يثير الرعب في شوارع الرياض ... شاهد بالفيديو الكشف عن اخطر مخطط يسعى «الانفصاليين»و«الحوثيين»لتنفيذه في «اليمـن»..يبدأ باستهداف وجود«الشرعية»في «عـدن»وينتهي بحصار «مأرب» و«الجوف» هل يقود منظر حزب العدالة والتنمية داوود أوغلوا .. انقلابا ناعما ضد أردوغان .. حراك من نوع أخر أمير مكة يكذّب داعية مصري نسب إليه قصة مثيرة (شاهد) العالم السري للزينبيات .. من هن واين يتم تأهيلهن .. نواعم الخوثيين في مهمات قذرة دراسة تكشف الزوجة التي تُقصر العمر شحن بطارية هاتفك بهذه الطريقة تضع حياتك وهاتفك في خطر تطورات جديدة بشأن صحة البشير
في مفاجأة من العيار الثقيل ، وجهت دولة الإمارات دعوة إلى نظيرتها قطر لحضور مؤتمر على أرضها.
و نقل الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن الصحفي الإماراتي محمد الحمادي قوله: "مع الزملاء الاعلاميين خلال جولة في موقع #إكسبو2020 .. حجم الإنجاز الذي رأيناه يعزز قناعتنا بأن #الإمارات كعادتها ستبهر العالم بحدث استثنائي يوازي حجم إنجازات الوطن وطموحات المواطن، والكل مرحب به في هذا الحدث التاريخي، وكما علمنا فإن الدعوة للمشاركة وصلت جميع الدول بما فيها قطر".
وعلق "عبدالله" قائلا: "تشير تغريدة الزميل محمد الحمادي انه رغم الخلاف السياسي وجهت الإمارات دعوة لقطر للمشاركة في #اكسبو2020.
كما وجهت لها سابقا دعوة المشاركة بكأس آسيا والأولمبياد الخاص، فالإمارات تتعامل بمهنية تامة مع الفعاليات الدولية التي تعقد على أرضها فأهلا بها في اكسبو حالها حال بقية دول العالم". وكانت الإمارات أعلنت في 2017 مقاطعة قطر رفقة السعودية والبحرين.