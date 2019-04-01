تمساح ضال يثير الرعب في شوارع الرياض ... شاهد بالفيديو الكشف عن اخطر مخطط يسعى «الانفصاليين»و«الحوثيين»لتنفيذه في «اليمـن»..يبدأ باستهداف وجود«الشرعية»في «عـدن»وينتهي بحصار «مأرب» و«الجوف» هل يقود منظر حزب العدالة والتنمية داوود أوغلوا .. انقلابا ناعما ضد أردوغان .. حراك من نوع أخر أمير مكة يكذّب داعية مصري نسب إليه قصة مثيرة (شاهد) العالم السري للزينبيات .. من هن واين يتم تأهيلهن .. نواعم الخوثيين في مهمات قذرة دراسة تكشف الزوجة التي تُقصر العمر شحن بطارية هاتفك بهذه الطريقة تضع حياتك وهاتفك في خطر تطورات جديدة بشأن صحة البشير استمرت لساعات.. الجيش يعلن نتائج عملية خاطفة نفذها اليوم بـ«صعدة» الرئيس «هادي» يمنح أحد شهداء قيادات الجيش الوطني وساما رفيعاً
تسبب ظهور تمساح بالغ ضال في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، في إثارة الذعر بين المواطنين والمارة في المنطقة، وذلك إلى أن تدخلت دورية أمنية وسيطرت عليه.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تمساحا متوسط الحجم يتجول على رصيف طريق الملك "عبدالله" في "حوطة بني تميم".
وقال ناشطون إن رجال الأمن حضروا للموقع وحاصروا التمساح وربطوه بحبل، فيما لم تعرف الجهة التي قدم منها أو التي سينقل إليها.
وجدير بالذكر أن اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة والمتوحشة أمر شائع في غالبية دول الخليج، حيث يعد من ضمن علامات الترف والثراء.
وقد تكرر مشهد هروب حيوانات مفترسة عديدة من أصحابها ومقتنيها في المملكة، وتسببها في إثارة الذعر في الشوارع قبل أن تتم السيطرة عليها.
وتحظر المملكة بيع وشراء الحيوانات المتوحشة، لكن سوق التهريب والشراء من خارج المملكة مازال موجودا.