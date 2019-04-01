تمساح ضال يثير الرعب في شوارع الرياض ... شاهد بالفيديو

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تسبب ظهور تمساح بالغ ضال في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، في إثارة الذعر بين المواطنين والمارة في المنطقة، وذلك إلى أن تدخلت دورية أمنية وسيطرت عليه.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تمساحا متوسط الحجم يتجول على رصيف طريق الملك "عبدالله" في "حوطة بني تميم".

وقال ناشطون إن رجال الأمن حضروا للموقع وحاصروا التمساح وربطوه بحبل، فيما لم تعرف الجهة التي قدم منها أو التي سينقل إليها.

وجدير بالذكر أن اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة والمتوحشة أمر شائع في غالبية دول الخليج، حيث يعد من ضمن علامات الترف والثراء.

وقد تكرر مشهد هروب حيوانات مفترسة عديدة من أصحابها ومقتنيها في المملكة، وتسببها في إثارة الذعر في الشوارع قبل أن تتم السيطرة عليها.

وتحظر المملكة بيع وشراء الحيوانات المتوحشة، لكن سوق التهريب والشراء من خارج المملكة مازال موجودا.