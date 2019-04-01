أمير مكة يكذّب داعية مصري نسب إليه قصة مثيرة (شاهد)

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كذّب أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، داعية مصريا، نسب إليه قصة مثيرة، ونشرها عبر قناته في "يوتيوب".

الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة، عبر "تويتر"، بدوره، نشر مقتطفات من فيديو الداعية المصري محمد الصاوي، وعلق عليه: "ما ورد في هذا المقطع من حديث عن أمير مكة خالد الفيصل، مُختلق ولا أساس له من الصحة".

الداعية الصاوي الذي أقام لسنوات في السعودية، نشر فيديو تحدث فيه عن قصة مثيرة، قال إنه وقف عليها بنفسه، وتدور حول مقيمة مصرية في السعودية، اقترفت ذنبا يستحق إقامة الحد عليها، وطلبت منه النصيحة.

وأوضح الصاوي أنه طلب من المرأة الاستغفار عن ذنبها، إلا أنها لم تقتنع، وذهبت إلى الحرم المكي، وقابلت بعض المفتين هناك، ليقوم أحدهم بتوقيعها على إقرار بما قامت به، ويرفعه للجهات المعنية، التي قبضت عليها، وقررت إعدامها.

وتابع أن السلطات سمحت لها بالذهاب لتوديع أبنائها، وزيارة الحرم المكي، وحاولت الوصول إلى "الملتزم" (المكان الذي يقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة)، إلا أن وصول شخصية هامة محاطة بالعساكر منعها من ذلك، إلا أن هذا الشخص الهام وصل إليها، وقال لها، إنه أفاق على رؤيا في المنام، تبلغه بضروة ذهابه إلى "الملتزم".

ووفقا للصاوي، فإن المرأة وبعد شرحها قصتها لهذا الشخص، أفصح لها بأنه الأمير خالد بن فيصل، ومنع تطبيق الحكم، وأطلق سراحها.

وقال الصاوي إنه كان يجهز ملفا ليذهب به إلى السفارة السعودية في القاهرة، لمحاولة "رفع الظلم" عن مواطنته.

ولم يصدر أي تعليق من الداعية محمد الصاوي حول تكذيب أمير مكة لقصته التي حصدت آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.