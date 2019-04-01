شحن بطارية هاتفك بهذه الطريقة تضع حياتك وهاتفك في خطر

الخميس 25 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكد خبراء في مجال التقنية أن شحن بطارية الهاتف بنسبة 100%، أو تفريغها بشكل كامل، يؤديان إلى ظهور مشكلات خطيرة في عمل الهاتف والبطارية معا.

وقال رئيس قسم الأخبار التقنية في موقع، دميتري ريابينين، إن شحن بطارية الهاتف بشكل كامل، وإبقاء الهاتف موصولا بالشاحن كما يفعل معظم الناس عادة، قد يؤدي إلى تلف البطارية بسرعة، كونها تفرغ قسما صغيرا من شحنها ثم تشحن من جديد لمرات عدة، وخلال فواصل زمنية قليلة.

وأشار إلى أن إبقاء الهاتف موصولا بالشاحن بعد اكتمال عملية الشحن قد يؤدي في حالات نادرة إلى اشتعال البطارية وانفجارها، ما قد يعرض المستخدم للخطر، وخصوصا إذا كان الهاتف قريبا منه.

وأشار إلى أنه من المفضل نزع الشاحن عن الهاتف عندما يصل شحن البطارية إلى 90 أو 95%، وعدم ترك البطارية حتى تفرغ من الشحن كليا، فتلك العملية تقصر من عمر عملها أيضا.