استمرت لساعات.. الجيش يعلن نتائج عملية خاطفة نفذها اليوم بـ«صعدة»

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء تقدماً جديداً في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله : أن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوما مباغتا تمكنوا خلاله من تحرير أعلى قمة في جبل الأذناب الاستراتيجي في محور رازح.

وذكر المصدر أن المعارك استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، الثقيلة والمتوسطة، لأكثر من ثلاث ساعات، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وبالتزامن، شنت مدفعية الجيش الوطني قصفًا مكثّفًا استهدف تجمعات وتحصينات للمليشيات الانقلابية بذات المنطقة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت- خلال الأسبوعين الماضيين- قرى التبة السوداء والقفير والشوارة بمديرية رازح من قبضة المليشيات الانقلابية.