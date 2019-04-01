استمرت لساعات.. الجيش يعلن نتائج عملية خاطفة نفذها اليوم بـ«صعدة» الرئيس «هادي» يمنح أحد شهداء قيادات الجيش الوطني وساما رفيعاً مليشيات «الحوثي» تنحر الشرف «العسكري» من الوريد إلى الوريد بهذا القرار روسيا تعلن تسليم تركيا احدث واخطر نظام صاروخي دفاعي في العالم .. كشفتها التحقيقات.. فضائح جديدة في حريق نوتردام بفرنسا تدخل سعودي جديد لإنقاذ الريال اليمني و«حافظ معياد» يؤكد وصول أول دفعة الى خزائن البنك المركزي بـ«عدن» مليشيا الحوثي تخطط لـ”أكبر عملية نهب في تاريخها“ وتحضيرات لـ”كارثة ستغرق المنطقة“ تفاصيل لقاء جمع ”الميسري“ بـ”شلال شائع“ وحديث عن ”تنسيق مشترك“ تحركات حكومية لسحب البساط من تحت ”الإمارات“ وتوجيه أقوى ضربة لها شابة خليجية فاجئها مخاض الولادة داخل قاعة الامتحان.. فماذا حدث؟
حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء تقدماً جديداً في مديرية رازح بمحافظة صعدة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله : أن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوما مباغتا تمكنوا خلاله من تحرير أعلى قمة في جبل الأذناب الاستراتيجي في محور رازح.
وذكر المصدر أن المعارك استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، الثقيلة والمتوسطة، لأكثر من ثلاث ساعات، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.
وبالتزامن، شنت مدفعية الجيش الوطني قصفًا مكثّفًا استهدف تجمعات وتحصينات للمليشيات الانقلابية بذات المنطقة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.
وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت- خلال الأسبوعين الماضيين- قرى التبة السوداء والقفير والشوارة بمديرية رازح من قبضة المليشيات الانقلابية.