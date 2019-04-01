الرئيس «هادي» يمنح أحد شهداء قيادات الجيش الوطني وساما رفيعاً

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منح رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء 24 ابريل 2019م وسام الشجاعة للشهيد اللواء ركن محمد صالح طماح رئيس هيئة الإستخبارات والإستطلاع، نظير مواقفه البطولية ودوره القيادي في معركة الشعب والوطن ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية
جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم، أولاد الشهيد، عمار وصالح ومالك وقاصد وحفيده، عمار ياسر محمد صالح .
وأشاد فخامة الرئيس بمناقب الشهيد وادواره الوطنيه ومواقفه البطولية التي إجترحها في سفر الثوره بمحطاتها المختلفه وكان للشهيد بصماته التي ستظل حاضرة وشاهدة على أدواره البطولية في سبيل تحرير الوطن من عصابات الكهنوت من المليشيا الحوثية الايرانية والانتصار لإرادة شعبنا اليمني الحقه .
من جانبهم عبر أولاد الشهيد طماح عن شكرهم لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي .. معتبرين منح والدهم هذا الوسام تأكيد على وفاء فخامته للشهداء الذين قدموا التضحيات لنصرة الوطن وقضاياه العادله .