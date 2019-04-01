مليشيات «الحوثي» تنحر الشرف «العسكري» من الوريد إلى الوريد بهذا القرار

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منح اعضاء مجلس النواب الذين يخضعون للإقامة الجبرية في صنعاء اليوم الأربعاء 24 ابريل 2019 م ، رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط، رتبة عسكرية رفيعة في الجيش.
وأفادت وكالة "سبأ" التي تديرها مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء أن اعضاء مجلس النواب في صنعاء أقروا في جلستهم اليوم برئاسة يحيى الراعي، منح ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط رتبة مشير باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 111 من الدستور بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة".
واعتبر عدد من العسكريين في حديثهم لـ«مأرب برس» بأن منح الحوثيين المدعو المشاط هذه الرتبة العسكرية الرفيعة بمثابة نحر الشرف العسكري من الوريد إلى الوريد حيث وهو احد الجهلاء والمجرمين الذين ليس لهم علاقة بالانتماء الوطني او الجيش أو قوى الأمن.
وباتت مليشيات الحوثي الانقلابية توزع الرتب العسكرية السامية على عدد من عناصرها الأميين الذين لا يفقهون من أبجديات القيادة العسكرية شيئ.